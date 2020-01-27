Беглов подарил строящемуся «Ленрезерву» первый экспонат

Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил строящийся рядом с Пискаревским кладбищем павильон патриотического объединения «Ленрезерв».

Градоначальник презентовал будущему филиалу «Ленрезерва» первый экспонат — громкоговоритель, выпущенный в 1936 году на заводе имени Калинина. Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Беглов также обсудил с руководителем проекта, Анатолием Бернштейном, вопрос экспозиции в павильоне. Губернатор отметил, что тематику выставки определят блокадники, с которыми проведут отдельную встречу. Отметим, что павильон получил шанс на вторую жизнь в 2019 году, когда глава «Ленрезерва» выкупил здание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь годовщины освобождения города от фашистской блокады над Ростральными колоннами взвились огни факелов.