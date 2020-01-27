В честь годовщины снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн

В честь годовщины снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн
Ростральные колонны на стрелке Васильевского острова. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда отметили зажжением факелов на вершинах Ростральных колонн.

В понедельник, 27 января, над стрелкой Васильевского острова можно было заметить развевающиеся языки пламени, вырывающиеся из зажженных мемориальных факелов. Огни горели до полудня, затем их временно потушили. Однако с 19 до 22 часов вечера они вновь будут напоминать о грандиозном значении сегодняшней даты для истории Петербурга.

Помимо годовщины освобождения Ленинграда, 27 января празднуется День воинской славы России. Отметим, что факельные огни на Ростральных колоннах зажигают также 9 мая, в честь победы в Великой Отечественной войне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память защитников блокадного Ленинграда на Пискаревском кладбище.

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