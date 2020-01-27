В честь годовщины снятия блокады Ленинграда зажгли огни Ростральных колонн

В Северной столице 76-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда отметили зажжением факелов на вершинах Ростральных колонн.

В понедельник, 27 января, над стрелкой Васильевского острова можно было заметить развевающиеся языки пламени, вырывающиеся из зажженных мемориальных факелов. Огни горели до полудня, затем их временно потушили. Однако с 19 до 22 часов вечера они вновь будут напоминать о грандиозном значении сегодняшней даты для истории Петербурга.