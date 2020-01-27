Губернатор Петербурга посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв блокады Ленинграда

Губернатор Петербурга посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв блокады Ленинграда
Александр Беглов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Петербургский губернатор Александр Беглов почтил память горожан, которые погибли во время блокады Ленинграда.

Траурную церемонию, которая состоялась на Пискаревском кладбище 27 января, посетили градоначальник, спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденка, депутаты парламента Петербурга и Госдумы, а также ветераны и петербуржцы. Все они почтили память жертв Великой Отечественной войны.

К монументу «Мать-Родина» были возложены цветы. Траурную церемонию завершили прохождением роты почетного караула и под звуки военного оркестра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что годовщину снятия блокады Ленинграда отметят салютами в Петербурге.

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