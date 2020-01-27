Годовщину снятия блокады Ленинграда отметят салютами в Петербурге

В Петербурге 27 января запустят два праздничных салюта в честь Дня полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады.

Сегодня жители и гости Петербурга смогут увидеть реконструкцию Ленинградского победного пиротехнического шоу 27 января 1944 года, которая пройдет на Биржевой площади на Васильевском острове — салют будет запущен в 20:00.

Второй салют начнется в 21:00 в акватории Невы — около Петропавловской крепости, его запустит Западный военный округ.

Помимо этого, сегодня в течение дня будут зажигать факелы Ростральных колонн — посмотреть на них можно с 9:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с днем освобождения от блокады.