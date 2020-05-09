Илья Авербух получил штраф за нарушение самоизоляции

Российский фигурист, призер олимпийских игр и хореограф Илья Авербух попался в Москве за нарушением самоизоляции. Его оштрафовали на пять тысяч рублей.

Как сообщает «Собеседник», 22 апреля камеры на одной из магистралей на севере столицы зафиксировали иномарку Range Rover, принадлежащую фигуристу. При этом у Авербуха не был оформлен пропуск на машину. В результате спортсмену назначили административный штраф на пять тысяч рублей.

Кроме того, источник сообщает о задолженности Авербуха по автомобильным штрафам на 72 тысячи рублей. Только в начале 2020 года ему выписали более 120 протоколов об административных правонарушениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московские власти назвали сумму штрафа за отсутствие маски. За первое нарушение масочного режима грозит штраф в 4 тысяч рублей, за повторное — штраф может быть увеличен до 5 тысяч рублей.