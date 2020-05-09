Пять центров томографии работают для пациентов с подозрением на коронавирус в Петербурге

Пять центров томографии работают для пациентов с подозрением на коронавирус в Петербурге
Томограф. Фото: pixabay

В Петербурге пациенты с подозрением на коронавирус, с подтвержденным диагнозом COVID-19 и «внебольничная пневмония» могут обратиться в пять центров рентгеновской компьютерной томографии.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, большинство из центров принадлежат частным медорганизациям. Их организовали для того, чтобы разгрузить приемные покои городских стационаров.

Петербуржцы могут сделать компьютерную томографию за счет средств ОМС, однако при себе надо иметь назначение лечащего врача.

Транспортировкой пациентов в данные медицинские центры занимаются бригады скорой помощи. На сегодняшний день КТ признана самым информативным и точным методом диагностики для выявления пациентов с подозрением на коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленэкспо оборудуют еще 474 койки для зараженных коронавирусом.

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