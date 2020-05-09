В Ленэкспо оборудуют еще 474 койки для зараженных коронавирусом

В Ленэкспо оборудуют еще 474 койки для зараженных коронавирусом
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

Петербург выделит средства на оборудование дополнительных 474 мест во временном госпитале в «Ленэкспо». В павильоны направляют пациентов с коронавирусом в легкой форме, у которых нет возможности лечиться дома.

Постановление о выделении средств подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Деньги предоставят из резервного фонда городского Правительства, сообщили в пресс-службе Смольного.

Оборудовать дополнительные койки решено в связи с ростом заболевших. Места создадут в еще одном павильоне «Ленэкспо». Сейчас на территории выставочного комплекса функционирует тысяча коек.

Площади в «Ленкэспо» предоставлены для размещения коронавирусных больных после переговоров Александра Беглова и главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Эксплуатацией коек занимается Госпиталь для ветеранов войн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга проверит условия содержания пациентов во временном госпитале в «Ленэкспо» после жалобы на нарушения.

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