После жалобы пациентки на условия в «Ленэкспо» госпиталь проверит прокуратура

В комитете также объяснили, что девушка оказалась в "Ленэкспо", поскольку туда помещают, в том числе, пациентов с пневмоний, которая даже при отрицательном тесте может расцениваться как КОВИД. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

В комитете также объяснили, что девушка оказалась в "Ленэкспо", поскольку туда помещают, в том числе, пациентов с пневмоний, которая даже при отрицательном тесте может расцениваться как КОВИД. Фото: Комитет по здравоохранению Петербурга

Прокуратура Петербурга проверит условия содержания пациентов во временном госпитале в «Ленэкспо» после жалобы на нарушения.

На территории выставочного центра «Ленэкспо» организовали временный госпиталь для размещения больных с легкой формой коронавируса. Недавно в городских СМИ появилась информация о ненадлежащих условиях содержания пациентов. Женщина, оказавшаяся вместе с инфицированными, несмотря на отсутствие подтвержденного диагноза, рассказала, что зараженных не обеспечивают горячим питанием, они вынуждены пользоваться общим туалетом и душевой. Кроме того, пациенты лежат в ангаре на койках за тонкими перегородками, не обеспеченные средствами индивидуальной защиты.

В комитете по здравоохранению подтвердили, что условия в госпитале отличаются от «гостиничных и санаторных», но больным, у которых нет возможности лечиться дома, обеспечивают питание и постоянное медицинское наблюдение, передает 78.ru.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпиталь в «Ленэкспо» рассчитан на 2,5 тысячи человек.