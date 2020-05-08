После жалобы пациентки на условия в «Ленэкспо» госпиталь проверит прокуратура

Прокуратура Петербурга проверит условия содержания пациентов во временном госпитале в «Ленэкспо» после жалобы на нарушения.
На территории выставочного центра «Ленэкспо» организовали временный госпиталь для размещения больных с легкой формой коронавируса. Недавно в городских СМИ появилась информация о ненадлежащих условиях содержания пациентов. Женщина, оказавшаяся вместе с инфицированными, несмотря на отсутствие подтвержденного диагноза, рассказала, что зараженных не обеспечивают горячим питанием, они вынуждены пользоваться общим туалетом и душевой. Кроме того, пациенты лежат в ангаре на койках за тонкими перегородками, не обеспеченные средствами индивидуальной защиты.
В комитете по здравоохранению подтвердили, что условия в госпитале отличаются от «гостиничных и санаторных», но больным, у которых нет возможности лечиться дома, обеспечивают питание и постоянное медицинское наблюдение, передает 78.ru.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что госпиталь в «Ленэкспо» рассчитан на 2,5 тысячи человек.