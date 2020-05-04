Госпиталь «Ленэкспо» сможет принять до 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом

Госпиталь &#171;Ленэкспо&#187; сможет принять до 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом
Временный госпиталь в Ленэкспо. Фото: gov.spb.ru

На территории «Ленэкспо» собираются увеличить число коек для больных коронавирусом пациентов до 2,5 тысяч. На данный момент там развернуто 1000 коек. Госпиталь уже принял первых пациентов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что петербургский выставочный комплекс «Ленэкспо», расположенный на Васильевском острове, предоставит городу семь дополнительных павильонов под госпиталь, где смогут лечить больных коронавирусом.

По данным на воскресенье, 3 мая, в Петербурге зафиксировано 5 029 случаев заражения. Число выздоровлений составляет 1 061, а летальных исходов — 34.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, павильон в «Ленэкспо» был предоставлен городу на безвозмездной основе. В субботу в госпитале начали принимать первых легких пациентов в седьмом павильоне, однако этого оказалось мало. Дополнительные койки развернут в павильонах 8 и 8А; 5 и 5А; 1, 2 и 3.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временный госпиталь в Ленэкспо принял 24 первых пациента.

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