Малышева озвучила главный симптом для госпитализации при коронавирусе

Медик и телеведущая Елена Малышева рассказала, при каком симптоме больному коронавирусной инфекцией срочно требуется госпитализация.

По словам телеведущей, если компьютерная томограмма легких сопровождается одышкой — это показатель к обязательной госпитализации пациента, передает «Газета.ру». Мнение Малышевой поддержал главный рентгенолог столицы Сергей Морозов.

Специалисты уверены, одышка является тревожным симптомом, поскольку свидетельствует об ухудшении дыхательной способности. Отметим, что это не единственный признак коронавирусной инфекции, при котором необходимо срочно обращаться к врачам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева назвала COVID-19 одним из «прекраснейших вирусов». Она аргументировала это тем, что коронавирусом практически не болеют маленькие дети.