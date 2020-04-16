Малышева назвала COVID-19 одним из прекраснейших вирусов

Елена Малышева назвала COVID-19 одним из самых прекраснейших вирусов. Кандидат медицинских наук подчеркнула, что от инфекции не умирают дети.

Отвечая на вопрос о том, насколько опасен коронавирус, телеведущая опиралась на тот факт, что средний возраст умерших от нового вируса составляет 79,5 лет, в то время как дети практически не болеют им.

Аргументируя свою точку зрения телеведущая подчеркнула, что не считает, что пенсионеры должны умирать. По ее мнению, корь является гораздо опаснее лишь потому, что от нее гибнут дети.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции пандемией. Информация о числе инфицированных по всему миру обновляется каждый день.

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