Лера Кудрявцева рассказала о подготовке полета в космос

Лера Кудрявцева рассказала, что много лет назад она собралась лететь в космос. Попасть туда звезда планировала по знакомству, однако ее мечта так и не осуществилась.

Актриса и ведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте, что муж ее сестры работает в центре подготовки космонавтов. Когда он узнал о мечте звезды, то пообещал «все организовать», чтобы отправить ее в главное путешествие всей жизни.

По словам Кудрявцевой, после радостной новости она не могла спать, всем рассказала, что летит в космос. Телеведущая жила мыслью о предстоящем испытании до того, как муж сестры не сказал, что это была шутка.

«Моим слезам не было конца», — вспоминала ведущая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева заставила мужа молиться на холодильник. Телеведущая высмеяла обжорство супруга в период самоизоляции.