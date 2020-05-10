В Роспотребнадзоре рассказали, как жара влияет на вероятность заражения COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев оценил шансы заражения коронавирусной инфекцией при купании в открытом водоеме в жаркую летнюю погоду.

По мнению специалисты Центра молекулярной диагностики, вероятность инфицирования полностью исключить нельзя, однако она остается минимальной. Коронавирус, отмечает Лебедев, передает воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, но в водоемах скорее существует опасность подхватить другое, бактериальное или паразитарное заболевание.

Для клеток коронавируса губительная высокая инсоляция, которой подвержена вода в озерах или реках. Кроме того, вирус существует только внутри человеческого организма. В жаркую погоду на открытом воздухе, он погибает от температуры в 30 градусов Цельсия и выше, передает ТАСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Роспотребнадзора объяснили, в чем разница между коронавирусной инфекцией и обычным гриппом.