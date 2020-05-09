В Роспотребнадзоре объяснили разницу между коронавирусом и гриппом

Коронавирус и грипп относятся к острым респираторным инфекциям. Однако зоны их поражения отличаются, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути и трахею, в то время как коронавирус — легкие и их капилляры. Потому при COVID-19 инкубационный период дольше, а ухудшение наступает резко.

«Коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние», — приводит слова Татьяны Рыженцовой «360».

В России подтверждено более 198 тыс. случаев коронавируса. С начала пандемии в стране скончались 1 тыс. 827 зараженных, выздоровели 31 тыс. 916 пациентов. Общее число заболевших в мире превышает 4 млн. Лидируют по числу случаев коронавируса США, Испания, Италия, Великобритания, Россия, Франция, Германия, Бразилия и Турция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США, по данным университета Джонса Хопкинса, от коронавируса скончались более 77 тыс. человек.