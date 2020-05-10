Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Такое мнение высказал один из артистов, который снимается в фильме.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем рассказал исполнитель роли дворецкого Альфреда Энди Серкис в интервью LADbible. Он отметил, что сейчас съемки нового «Бэтмена» приостановлены в связи с распространением коронавируса. Актер убежден, что лента станет самой мрачной среди всех фильмов о супергерое. Отмечается, что акцент хотят сделать на отношениях между Альфредом и Рюсом Уэйном, которого играет Роберт Паттинсон. Напоминаем, что премьера фильма о Темном рыцаре ожидается 1 октября 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бен Аффлек рассказал, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма. Он признался, что начал много выпивать в 2015 году, когда его брак был почти разрушен. Разрыв дался актеру непросто.