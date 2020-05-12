Голикова заявила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Голикова заявила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений
Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин отменил режим нерабочих дней с 12 мая и поручил региональным властям решать вопрос смягчения ограничений по коронавирусу. В ряде субъектов уже начали ослаблять соответствующие меры.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 11 из 85 регионов РФ уже готовы ко второму этапу снятия карантинных мер. Она отметила, что в 22 регионах речь пока идет только о разрешении прогулок и занятий спортом на открытом воздухе.

Вице-премьер подчеркнула, что коэффициент распространения болезни в стране в среднем равен единице, однако значительно различается среди регионов. Темпы прироста заболевших в разы снизились.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем грозит установка автоматов с масками в петербургском метро.

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