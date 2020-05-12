Омбудсмен Петербурга рассказал, чем грозит установка автоматов с масками в метро

Установка автоматов со средствами защиты в вестибюлях метро может лишь ускорить распространение коронавируса. Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов.

По его словам, продление в городе мер против распространение новой инфекции Covid-19 является обоснованным, однако установка вединговых автоматов может лишь ухудшить ситуацию.

У себя в Facebook он написал, что в Петербурге все еще наблюдается дефицит масок, и 200 автоматов на 72 станции не смогут обеспечить всех горожан средствами защиты. В результате на входах в подземку будут собираться очереди, что лишь увеличит риск инфицирования.

Он также выразил надежду, что масочный режим введут разумно. По его мнению, раздачу масок на входе в метро нужно было бы сделать бесплатной, как это сделали во многих крупных городах Европы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в петербургском метро появились вендинговые аппараты, в которых продают медицинские маски, перчатки и антисептики.