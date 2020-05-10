В метро Петербурга устанавливают автоматы по продаже масок

В городе вводят масочный режим, поэтому гражданам нужно иметь доступ к средствам защиты.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщили в администрации губернатор Санкт-Петербурга. В подземке начали устанавливать вендинговые аппараты, в которых будут продавать медицинские маски, перчатки и антисептики. Отмечается также, что средства защиты можно купить в магазинах «Первая полоса» – там предлагают приобрести одноразовые и медицинские маски.

Напоминаем, что в Петербурге введут масочный режим – гражданам нельзя выходить из дома без защиты, иначе будут штрафовать. Тем временем горожане жалуются на недоступность масок или их дороговизну.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский тренер ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску. Женщина достала телефон и начала видеосъемку, в то время как ее спутник подошел к сотруднице и плюнул ей в лицо, после чего они вышли.