Петербургский тренер ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску

Тренер секции по смешанным единоборствам, приехавший из Петербурга в Крым, напал на продавщицу после того, как она отказалась пускать его в магазин без маски.

Судя по записи с камер видеонаблюдения, опубликованной порталом «Примечания», в торговое помещение зашли женщина и мужчина без средств индивидуальной защиты. Они подошли к кассе с целью что-то приобрести, на что продавщица ответила им отказом. Покупатели вышли, однако вскоре вернулись.

Женщина достала телефон и начала видеосъемку, в то время как ее спутник подошел к сотруднице и плюнул ей в лицо, после чего они вышли.

Продавщица выбежала на улицу и несколько раз ударила спортсмена, после чего он столкнул женщину с лестницы, несколько раз ударил и повалил на асфальт.

Все произошло в четверг, 7 мая, в поселке Новый Свет. Уже через несколько минут после произошедшего житель Петербурга был задержан. Полиция устанавливает все обстоятельства.

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