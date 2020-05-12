В России за сутки выявили 10 899 новых зараженных коронавирусом

В России за сутки выявили 10 899 новых зараженных коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. В России ежедневно обновляется число зараженных новым вирусом.

Обо всем стало известно сегодня, 12 мая. Как сообщил оперштаб по борьбе с Covid-19, за минувшие сутки в стране выявили 10 899 новых случаев инфицирования коронависрусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря прошлого года. Исследователи выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила вспышку Covid-19 пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вице-премьер заявила о готовности 11 российских регионов ко второму этапу снятия ограничительных мер. Темпы прироста заболевших в разы снизились.

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