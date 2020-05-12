СКА продлил контракт с финским нападающим Кемппаиненом

СКА продлил контракт с финским нападающим Кемппаиненом
Йоонас Кемппайнен. Фото: ХК СКА

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил о подписании нового контракта с финским нападающим Йонасом Кемппаиненом. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один год. Об этом сообщили в пресс-службе СКА.

В 56 матчах минувшего регулярного чемпионата он сумел набрать 13 (6+7) очков при показатели полезности «+10».

Финский нападающий играет в составе СКА с прошлого года. До перехода в петербургский клуб выступал за «Сибирь» и «Салават Юлаев».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шестеркин пришел в команду еще совсем молодым и это были самые лучшие годы в его жизни. За время, проведенное в составе СКА, были завоеваны два Кубка Гагарина, российское чемпионство. Также Шестеркин вспомнил “невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту и парады на Невском”.

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Йонас Кемппаинен ска хоккей
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