Хоккеист Игорь Шестеркин рассказал о лучших годах, проведенных в команде СКА

Российский хоккеист подписал контракт с “Нью-Йорк Рейнджерс” и покидает СКА.
Слова благодарности тренерскому составу, а также своими воспоминаниями о работе в СКА хоккеист поделился на официальном сайте армейской команды.
Хоккеист написал, что пришел в команду еще совсем молодым и это были самые лучшие годы в его жизни. За время, проведенное в составе СКА, были завоеваны два Кубка Гагарина, российское чемпионство. Также Шестеркин вспомнил “невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту и парады на Невском”.
Бывший голкипер армейцев высказал слова благодарности руководству команды за хорошие условия и сказал спасибо всему тренерскому составу.
Он также пожелал всему СКА удачи, радостных моментов и побед.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы прощаются с нападающим СКА Прохоркиным.