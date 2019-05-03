Хоккеист Игорь Шестеркин рассказал о лучших годах, проведенных в команде СКА

Он также пожелал всему СКА удачи, радостных моментов и побед. Фото: https://www.ska.ru

Он также пожелал всему СКА удачи, радостных моментов и побед. Фото: https://www.ska.ru

Российский хоккеист подписал контракт с “Нью-Йорк Рейнджерс” и покидает СКА.

Слова благодарности тренерскому составу, а также своими воспоминаниями о работе в СКА хоккеист поделился на официальном сайте армейской команды.

Хоккеист написал, что пришел в команду еще совсем молодым и это были самые лучшие годы в его жизни. За время, проведенное в составе СКА, были завоеваны два Кубка Гагарина, российское чемпионство. Также Шестеркин вспомнил “невероятные апрельские вечера в Казани и Магнитогорске, встречи в аэропорту и парады на Невском”.

Бывший голкипер армейцев высказал слова благодарности руководству команды за хорошие условия и сказал спасибо всему тренерскому составу.

Он также пожелал всему СКА удачи, радостных моментов и побед.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржцы прощаются с нападающим СКА Прохоркиным.