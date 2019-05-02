Петербуржцы прощаются с нападающим СКА Прохоркиным

Хоккеист покидает петербургскую команду ради клуба Лос-Анджелес Кингз.

Обо всем стало известно еще несколько дней, но информацию официально подтвердили только сегодня, второго апреля. С заслуженным мастером спорта России попрощался не только СКА, но и болельщики клуба. Многие из них жалеют об уходе Прохоркина, но желают ему удачи.

«Спасибо за игру, за красивый хоккей, успехов Николай!»,

— написала Виктория.

Другие почти уверены, что СКА без звездного нападающего не справится.

«Кто играть-то будет? СКА трещит по швам»,

— считает Владимир.

«Кончилась команда. Нужна новая»,

— уверен Сергей.

Третьи убеждены, что Прохоркин все сделал правильно.

«Правильно, надо валить из клуба помойки»,

— поддержал решение хоккеиста один из пользователей.

А кто-то и вовсе настроен пессимистически.

«Один уже поехал туда. Не впечатлил»,

— иронизирует Максим.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Финн Кемппайнен займет позицию Дацюка в СКА Петербурга.