Петербуржцы прощаются с нападающим СКА Прохоркиным

Хоккеист покидает петербургскую команду ради клуба Лос-Анджелес Кингз.
Обо всем стало известно еще несколько дней, но информацию официально подтвердили только сегодня, второго апреля. С заслуженным мастером спорта России попрощался не только СКА, но и болельщики клуба. Многие из них жалеют об уходе Прохоркина, но желают ему удачи.
«Спасибо за игру, за красивый хоккей, успехов Николай!»,
— написала Виктория.
Другие почти уверены, что СКА без звездного нападающего не справится.
«Кто играть-то будет? СКА трещит по швам»,
— считает Владимир.
«Кончилась команда. Нужна новая»,
— уверен Сергей.
Третьи убеждены, что Прохоркин все сделал правильно.
«Правильно, надо валить из клуба помойки»,
— поддержал решение хоккеиста один из пользователей.
А кто-то и вовсе настроен пессимистически.
«Один уже поехал туда. Не впечатлил»,
— иронизирует Максим.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Финн Кемппайнен займет позицию Дацюка в СКА Петербурга.