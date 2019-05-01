Финн Кемппайнен займет позицию Дацюка в СКА Петербурга

Игрок сборной Финляндии подписал контракт на один сезон.

Игрок сборной Финляндии Йоонас Кемппайнен присоединится к СКА Санкт-Петербургана один год, сообщили в клубе 1 мая. Контракт рассчитан на сезон 2019/2020.

Кемппайнену 31 год, выступает в качестве центрального нападающего. Вероятно, он займет место Павла Дацюка, об уходе которого клуб сообщил сегодня же — ранее Gazeta.SPb рассказала, чего клуб и сборная Россия смогли добиться вместе с ним. Финн весит 103 кг и ростом 191 см.

Играл как в США, так и в России — а в Финляндии дважды становился чемпионом страны. Имеет бронзу КХЛ и стал автором наибольшего числа победных шайб в прошлом сезоне плей-офф.

Игрок начал карьеру в 2006 году. Последние три года финн играет в России — с 2016-го выступал за “Сибирь”, а в 2017-ом перешел в “Салават Юлаев”.