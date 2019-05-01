Дацюк уходит из СКА Петербурга: за что запомнили Волшебника

Дацюк провел за СКА 169 игр. Фото: СКА
Дацюк провел за СКА 169 игр. Фото: СКА

Сейчас хоккеисту 40 лет — о его планах пока ничего не известно.

Сегодня стало известно, что хоккейный клуб СКА покидает Павел Дацюк — центральный нападающий провел с клубом Петербурга три сезона, но контракт подошел к концу. Сейчас пока неизвестно, куда он отправится, но в Санкт-Петербурге по нему точно будут скучать.

Дацюк провел за СКА 169 игр и набрал 133 очка. Вместе с Дацюком клуб одержал верх в чемпионате России, взял Кубок Гагарина и три раза доходил до финала Западной конференции.

Изрядно помогал — и, вероятно, продолжит помогать — Дацюк и сборной России. С ним РФ взяла золото на Олимпиаде в 2018 году и одержала верх в Чемпионате мира в 2012-ом.

Дацюк начинал в «Спартаке» Екатеринбурга — в этот клуб он пришел еще в 1996-ом году. За СКА он играл с 2016-го. Сейчас ему 40 лет: он включен в список 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ и единственный побеждал и в Кубке Стэнли, и на Олимпийских играх, и на на Чемпионате мира, и в Кубке Гагарина. Имеет прозвище «Волшебник».

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Прохокин переходит в НХЛ.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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