Водитель разбился в ДТП на трассе «Кола», еще шестеро получили травмы

В Кировском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с участием трех машин. Без пострадавших не обошлось.

Согласно информации областного управления ГИБДД ГУ МВД России, все произошло днем 12 мая на федеральной трассе Р-21 «Кола». Там столкнулись три автомобиля.

Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в две легковые машины.

Судя по фотографиям ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отечественный автомобиль оказался буквально «всмятку». Удар пришелся на водительское место.

В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте. Он ехал с мальчиком 10-12 лет, который получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Пострадал также водитель одной из иномарок, а также четыре пассажира другого автомобиля. Все находятся в удовлетворительном состоянии.

Из-за аварии движение на данном участке трассы было полностью перекрыто на час.

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