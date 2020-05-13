В Петербурге во время рейда поймали 16 пьяных водителей, одного из них задержали

В Петербурге во время рейда поймали 16 пьяных водителей, одного из них задержали
Одного водителя задержали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На территории Петербурга и Ленобласти инспекторы ГИБДД провели рейд «Нетрезвый водитель».

Пьяных лихачей вылавливали в период с 10 по 12 мая. Сотрудникам удалось поймать 16 нетрезвых автолюбителей. Еще 20 человек отказались от прохождения медосвидетельствования.

Как сообщила пресс-служба Госавтосинспекции, одного водителя задержали. Автолюбитель будет привлечен к уголовной ответственности за повторное вождение «под градусом».

Кроме того, за эти дни пресекли 452 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский таксист ответит перед судом за ДТП с пострадавшими пассажирами. Он врезался в грузовик, который стоял «на аварийке».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пьяный водитель рейд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге резко возросла смертность от внебольничной пневмонии
Родителей не пустят: петербургских детей могут отправить на лето в ...
Взятки: бывшие сотрудники «Водоканала» стали фигурантами ...
На выстрелившего в предпринимателя петербуржца возбудили уголовное дело
Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи об интересе «Милана» к Дзюбе
Аккаунт Кадырова в Instagram заблокировали из-за санкций США
Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ с уральского завода
В Петербурге во время рейда поймали 16 пьяных водителей, одного из них задержали