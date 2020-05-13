В Петербурге во время рейда поймали 16 пьяных водителей, одного из них задержали

На территории Петербурга и Ленобласти инспекторы ГИБДД провели рейд «Нетрезвый водитель».

Пьяных лихачей вылавливали в период с 10 по 12 мая. Сотрудникам удалось поймать 16 нетрезвых автолюбителей. Еще 20 человек отказались от прохождения медосвидетельствования.

Как сообщила пресс-служба Госавтосинспекции, одного водителя задержали. Автолюбитель будет привлечен к уголовной ответственности за повторное вождение «под градусом».

Кроме того, за эти дни пресекли 452 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский таксист ответит перед судом за ДТП с пострадавшими пассажирами. Он врезался в грузовик, который стоял «на аварийке».