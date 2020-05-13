Авто Премиум представит ŠKODA RAPID онлайн в формате видеопрезентации

С 16 по 23 мая 2020 года на сайте и в социальных сетях официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» презентуют принципиально новый ŠKODA RAPID

Новый ŠKODA RAPID будет показан в Санкт-Петербурге онлайн на официальном сайте skoda-ap.ru, а также в социальных сетях группы «Авто Премиум».

Компактный ŠKODA RAPID представят с 16 по 23 мая, в 12.00, сразу на всех каналах коммуникации группы «Авто Премиум»: на сайте, в Instagram, Вконтакте, Facebook и YouTube. Партнерами проекта выступят творческая студия HandMadeMania, основанная в 2008 году, а также студия звукозаписи «Другое Дело». А в конце серии видеопрезентаций будет объявлен победитель за самый интересный вопрос про новый ŠKODA RAPID, который станет обладателем подарочного сертификата на запись и обработку песни в профессиональной студии звукозаписи.

Для гостей презентации в уникальном формате череда дней с 16 по 23 мая станет познавательной. Ежедневно, в 12.00 будет размещаться одно уникальное видео, где вместе с ведущим автожурналистом Александром Коростылевым подписчики социальных сетей и посетители сайта «Авто Премиума» смогут познакомиться с историей модели, а также с дизайном автомобиля и уникальными SIMPLY CLEVER решениями. Ведущий презентации расскажет о вместительном багажнике, просторном салоне, мультимедийной системе, кроме того, познакомит с широкой гаммой двигателей и коробками передач, которыми будет оснащаться новинка на российском рынке. Будет представлена информация и о системах безопасности, и высокотехнологичных ассистентах помощи на дорогах.

Но это еще не все, для подписчиков официальной группы «Авто Премиума» в Instagram заготовлены интересные мастер-классы от творческой студии HandMadeMania в формате онлайн.

Уникальность таких активностей заключается в том, что в них можно принять участие всей семьей и даже позвать друзей присоединиться дистанционно, где бы они не находились. Мастер-классы пройдут 16, 20 и 23 мая в 15.00, они будут опубликованы в формате видео, поэтому, даже если кто-то не сможет присоединиться в это время, сделать поделку своими руками можно будет в удобное время.

Какая же презентация без тестовой поездки на новом автомобиле? Специально для подписчиков «Авто Премиума», совместно с автомобильными блогерами канала «АвтологиЯ» готовится виртуальный тест-драйв ŠKODA RAPID, который будет доступен для просмотра в период проведения видеопрезентации чешской новинки.

«Авто Премиум» предложит своим зрителям еще одну рубрику «Спрашивали? Отвечаем!» на протяжении всей онлайн презентации RAPID. Задавать вопросы можно на сайте, автор самого интересного ─ будет награжден сертификатом на запись песни от студии звукозаписи «Другое Дело». Ответы на заданные вопросы будут опубликованы в группе «Авто Премиума» в Instagram.

Для ŠKODA RAPID доступны три варианта бензиновых четырехцилиндровых двигателей. Два атмосферных с распределенным впрыском топлива и один турбированный с непосредственным. Легкие, тихие и экономичные моторы рассчитаны на годы безотказной работы. Основной двигатель для ŠKODA RAPID ─ 1.6 MPI, бензиновый, объемом 1.6 литра. Предлагается в двух вариантах: 90 л.с, который позволяет сэкономить на налогах и страховке и 110 л.с. – с ним доступна автоматическая коробка передач. RAPID с мотором 1.4 TSI имеет мощность 125 л.с. ─ он радует не только отличной динамикой, но и низким расходом топлива.

Базовая стоимость автомобиля с двигателем 1.6 MPI 90 л.с. и 5 МКПП составляет 792 000 рублей.

Забронировать и внести предоплату за автомобиль можно дистанционно на сайте «Авто Премиума». Подобный уникальный сервис реализован в Петербурге на портале. Группа дилерских центров осуществляет полный цикл сделки по продаже автомобилей онлайн, в том числе и с доставкой.

ŠKODA KODIAQ в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум — это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград, в том числе «За I место в области маркетинга в 2019 году в регионе Санкт-Петербург», «За I место в области маркетинга в 2018 году в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер 2017 года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5 и Руставели, д. 25, к. 2, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД. Во всех дилерских центрах представлен полный модельный ряд ŠKODA. Владельцам автомобилей предоставляются услуги послепродажного обслуживания, широкий выбор деталей и аксессуаров в магазинах оригинальных запчастей, услуги малярно-кузовного участка, помощь в подборе кредитных и страховых программ.

Пресс-релиз