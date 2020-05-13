В Минздраве рассказали, когда ждать появления вакцины от коронавируса

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время заседания Государственной Думы рассказал, когда ожидать начала первого этапа вакцинирования от коронавирусной инфекции.

Совещание состоялось в среду, 13 мая. По словам главы ведомства, первые препараты против COVID-19 появятся на российском рынке уже в последней декаде июля. Тем самым Мурашко ответил на вопрос, заданный председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Кроме того, российские ученые активно занимаются разработкой препаратов, помогающих не предупредить, но вылечить коронавирус. Первые лекарства должны войти в практику уже в ближайшие недели. Отечественные варианты хорошо проявили себя в клинических испытаниях и могут заменить иностранные аналоги.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве ожидают обострения хронических болезней у граждан после завершения пандемии.