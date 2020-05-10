В Минздраве РФ считают, что здоровье россиян ухудшится после пандемии

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

Врачи сейчас стоят на передовой в борьбе с COVID-19. Фото: Pixabay

У граждан могут обостриться все хронические заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 10мая. Обо всем сообщает «Газета.ру». В Минздраве России рассказали, что граждане должны быть готовы к обострению хронических заболевания после пандемии коронавируса, в связи с чем общие показатели здоровья россиян снизятся. Дело в том, что все врачи мира борются сейчас за жизни коронавирусных больных, а на остальные случаи уделяется куда меньше внимания. Многие граждане и сами лишний раз не обращаются за помощью, так как не хотят утруждать врачей, и пытаются лечиться сами.

Вполне возможно, что после пандемии россияне начнут обращаться к врачам, но многие болезни будут уже в запущенной стадии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как жара влияет на вероятность заражения COVID-19.