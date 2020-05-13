В ДТП на Садовой улице погиб мотоциклист

На Садовой улице в Центральном районе Северной столицы в среду, 13 мая, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В результате трагического инцидента погиб мотоциклист на «Ямахе». О случившемся рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Официальной информации об обстоятельствах аварии нет, однако авторы публикации предполагают, что мотоцикл перевернулся из-за того, что его не пропустила машина, выезжающая с Банковского моста.

От полученных травм 27-летний мужчина за рулем «Ямахи» скончался на месте. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что на Софийской улице немногим раньше также случилось смертельное ДТП. В результате столкновения погиб водитель «ГАЗели», врезавшийся в стоящий грузовик.