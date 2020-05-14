Петербуржцы без масок не смогут попасть в метро

Пассажиров без защитных масок и перчаток разворачивают на входе в вестибюли станций подземки Петербурга из-за обязательного масочного режима в городе.

Обо всем сообщается на сайте Петербургского метрополитена в четверг, 14 мая. В Северной столице на период с 12 по 31 мая были введены меры, согласно которым жители города обязаны надевать маски перчатки во всех общественных местах.

Петербуржцев, которые пытаются пройти в метро без индивидуальных средств защиты, вежливо просят надеть их или приобрести в аппаратах на станциях.

На днях на 23 станциях появились 200 вендинговых автоматов, торгующих масками, перчатками и антисептиками. Эти товары также можно приобрести в киосках «Первая полоса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открылись все вестибюли метро, кроме «Новокрестовской».