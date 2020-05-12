Открылись все вестибюли метро, кроме «Новокрестовской»

Открылись все вестибюли метро, кроме &#171;Новокрестовской&#187;
Почти все вестибюли метро открываются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге с 12 мая возобновляют работу на вход и выход все вестибюли метро. Закрыты некоторые из них были в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса.

На вход станции метро открыты до 22:00. В текущем режиме подземка будет работать до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Исключение составит станция «Новокрестовская». Её вестибюль по-прежнему закрыт для пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в вестибюлях станций метро устанавливают вендинговые автоматы для продажи медицинских масок, перчаток и антисептиков. Приобрести их также можно в магазинах «Первая полоса» на территории подземки. Продажу открыли в связи с введением масочного режима в Петербурге с 12 мая. Тем, кто появится в общественном месте без маски, грозит штраф 4 тыс. рублей.

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