Открылись все вестибюли метро, кроме «Новокрестовской»

В Петербурге с 12 мая возобновляют работу на вход и выход все вестибюли метро. Закрыты некоторые из них были в рамках борьбы с распространением пандемии коронавируса.

На вход станции метро открыты до 22:00. В текущем режиме подземка будет работать до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Исключение составит станция «Новокрестовская». Её вестибюль по-прежнему закрыт для пассажиров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в вестибюлях станций метро устанавливают вендинговые автоматы для продажи медицинских масок, перчаток и антисептиков. Приобрести их также можно в магазинах «Первая полоса» на территории подземки. Продажу открыли в связи с введением масочного режима в Петербурге с 12 мая. Тем, кто появится в общественном месте без маски, грозит штраф 4 тыс. рублей.