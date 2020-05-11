Петербуржцы теперь могут купить маски в аппарате на «Чернышевской»

Первый вендинговый автомат по продаже медицинских масок в Северной столице появился на станции метро «Чернышевская».

Установкой аппарата для продажи индивидуальных средств защиты занималась компания ООО «Вендэкс Ритэйл», сообщили в пресс-службе городской подземки.

Помимо медицинских масок, петербуржцы могут приобрести с помощью вендингового аппарата перчатки и антисептические средства.

Напомним, что в Петербурге со вторника, 12 мая, вводят масочный режим. Нарушителям режима, появившимся в общественных местах без маски, грозит штраф в размере четырех тысяч рублей.

Маски и перчатки также можно приобрести в петербургских киосках «Первая полоса».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что постаматный бизнес пытается прорваться в метро Петербурга на фоне пандемии. Свои точки по продаже масок и перчаток в метро также пытаются протолкнуть владельцы постаматного бизнеса.