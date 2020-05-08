Постаматный бизнес пытается прорваться в метро Петербурга на фоне пандемии

В петербургской подземке в скором времени появятся вендинговые автоматы для продажи медицинских масок и перчаток. Закрепить за собой точки в вестибюлях хотят и владельцы постаматного бизнеса.

Как сообщает АБН, 7 мая вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что в городе введут обязательный масочный и перчаточный режим. Он уточнил, что возможность купить средства защиты появится в вестибюлях метро.

Ранее такие автоматы по продаже масок и перчаток установили в московском метрополитене. Пассажиры могут приобрести маску за 30 рублей, пару перчаток за 20 рублей и общий комплект за 50 рублей. Аппараты установлены уже на 23 станциях.

В столичном метро пояснили, что на станциях не устанавливают отдельные автоматы и не открывают отдельные павильоны для торговли только средствами защиты, а расширяют ассортимент существующих точек.

В Петербурге же, по всей видимости, собираются установить новые вендинговые автоматы. Об этом Елин заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Стоимость масок пока не называется.

Свои точки по продаже масок и перчаток в метро также пытаются протолкнуть владельцы постаматного бизнеса. Например, еще в конце апреля владелец компании «Телепорт» Владимир Ярошенко предложил бесплатно установить постаматы в центре города и на станциях метро.

В компании заявляют о готовности обепечить безопасную раздачу товара через постамат. Совладелец «Телепорта» Евгений Коновалов пояснил, что постамат не может продавать маски. Он отметил, что через него можно только купить товар, оплатив его на сайте.

В этом случае компания предлагает властям воспользоваться их предложением по своему усмотрению. Коновалов считает, что эффективнее всего будет продавать через постаматы продуктовые наборы и лекарства.

В «Телепорте» также рассказали, что сейчас компания пытается согласовать проект со Смольным и прорабатывает вопросы безопасности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вслед за Ленобластью хотят ввести масочный режим.