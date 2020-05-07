В Петербурге вслед за Ленобластью хотят ввести масочный режим

В Петербурге вслед за Ленобластью хотят ввести масочный режим
Медмаски остаются дефицитом. Фото: unsplash,com

В ближайшие недели граждане должны будут носить защитные средства.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщает 78.ru, ссылаясь на вице-губернатора Евгения Елина. Он отметил, что в скором временем власти обяжут граждан носить маски в общественных местах. Эти ограничения будут действовать в течение нескольких недель. При этом ожидаются и послабления – в Санкт-Петербурге начнут работать дилеры, стройки, офисы продаж квартир. Власти надеются, что граждане будут соблюдать режим самоизоляции и все меры предосторожности при посещении магазинов и других людных мест.

Как только свободных коек в больницах городе станет больше, власти пересмотрят свое решение. А пока петербуржцам нужно где-то искать маски, которые сейчас не так уж доступны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ввели обязательный масочный режим в 29 городах. Речь идет о населенных пунктах, где много заболевших.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус масочный режим общественные места смольный
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов заявил, что в Петербурге перенесут празднование Дня Победы
Коронавирус больше опасен для мужчин, чем для женщин
В Петербурге приземлится рейс из Токио
В Петербурге вслед за Ленобластью хотят ввести масочный режим
Путин и Трамп созвонились в преддверии Дня Победы
В Купчино на «зебре» сбили пенсионера
В ночь на 8 мая в Петербурге заканчивается отопительный сезон
В Ленобласти ввели обязательный масочный режим в 29 городах