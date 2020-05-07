В Ленобласти ввели обязательный масочный режим в 29 городах

В Ленобласти ввели обязательный масочный режим в 29 городах
Маску можно носить два часа. Фото: unsplash

Речь идет о населенных пунктах, где много заболевших.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем сообщает областная администрация. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому в 29 гороха региона вводится обязательный масочный режим. Он отметил, что средства защиты обязывают носить там, где много коронавирусных больных. При этом в остальных населенных пунктах тоже нужно носить маски.

К слову, за последние сутки в Ленинградской области было зарегистрировано 63 случая заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая. Он отметил, что в столице продлят все меры предосторожности, но с 12 числа их начнут смягчать. Так, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и прочих объектов.

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