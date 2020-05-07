В Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая

Меры предосторожности будут продлены, так как ситуацию нельзя назвать стабильной.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге. Он отметил, что в столице продлят все меры предосторожности, но с 12 числа их начнут смягчать. Так, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и прочих объектов. При этом Собянин подчеркнул, что все, кто работают в удаленном режиме, должны оставаться дома по мере возможности. Остальные должны соблюдать дистанцию и прочие рекомендации, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Мэр подчеркнул, что все граждане, у которых есть признаки ОРВИ, обязаны ограничить свои контакты и лечиться, иначе им грозит штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал реальное число заболевших в Москве. «По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».