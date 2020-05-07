В Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Меры предосторожности будут продлены, так как ситуацию нельзя назвать стабильной.

Об этом стало известно сегодня, 7 мая. Обо всем рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге. Он отметил, что в столице продлят все меры предосторожности, но с 12 числа их начнут смягчать. Так, возобновится строительство дорог, школ, детских садов и прочих объектов. При этом Собянин подчеркнул, что все, кто работают в удаленном режиме, должны оставаться дома по мере возможности. Остальные должны соблюдать дистанцию и прочие рекомендации, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Мэр подчеркнул, что все граждане, у которых есть признаки ОРВИ, обязаны ограничить свои контакты и лечиться, иначе им грозит штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал реальное число заболевших в Москве. «По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
москва самоизоляция сергей собянин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов заявил, что в Петербурге перенесут празднование Дня Победы
Коронавирус больше опасен для мужчин, чем для женщин
В Петербурге приземлится рейс из Токио
В Петербурге вслед за Ленобластью хотят ввести масочный режим
Путин и Трамп созвонились в преддверии Дня Победы
В Купчино на «зебре» сбили пенсионера
В ночь на 8 мая в Петербурге заканчивается отопительный сезон
В Ленобласти ввели обязательный масочный режим в 29 городах