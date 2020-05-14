С апреля в стационары Ленобласти поставили больше 1 млн масок

В больнице Ленобласти поступили маски и респираторы. Фото: unsplash.com

В больнице Ленобласти поступили маски и респираторы. Фото: unsplash.com

Ленинградская областная клиническая больница 14 мая принимает от Ленфарма рекордную отгрузку средств индивидуальной защиты. В учреждение поступит 100 тыс. 200 масок и медицинских респираторов.

Рощинская больница 14 мая получит 2,3 тыс. респираторов и масок, Приморская — 1,8 тыс., Подпорожская — 1,6 тыс., Волосовская — 1,3 тыс., Сертоловская — 900, Сланцевская — 300. В Кингисеппскую больницу направлена тысяча бахилов.

«С начала апреля в стационары региона было поставлено 1 011 205 масок и респираторов, 24 148 защитных костюмов и 14 600 высоких бахил», — сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

По данным оперативного штаба, в Ленинградской области подтверждено 1 тыс. 775 случаев коронавируса. Выздоровели 558 человек, скончались шесть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус может оставаться в организме человека минимум 14 дней после клинического выздоровления и исчезновения всех симптомов болезни.