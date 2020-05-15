Скончалась актриса из «А зори здесь тихие…» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова. Кадр из фильма "А зори здесь тихие".

Алла Мещерякова. Кадр из фильма "А зори здесь тихие".

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Широкому зрителю она известна по роли Марии Никифоровны в фильме «А зори здесь тихие…».

Актриса скончалась 11 мая, сообщает Союз кинематографистов России. Обстоятельства и причины смерти не уточняется.

«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — отметили коллеги Аллы Мещеряковой по Союзу кинематографистов РФ и Гильдии актеров кино СК РФ.

Алла Мещерякова начала карьеру в 1964 году с роли Лены в квартине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлово. Первая главная роль к ней пришла в дебютной курсовой работе Динары Асановой «На полустанке».

Фильмография Аллы Мещеряковой насчитывает 80 ролей. Среди её работ такие как «Сердце друга», «А зори здесь тихие», «Софья Ковалевская», «Две строчки мелким шрифтом», «Калина красная», «Бригада», «Предварительное расследование» и другие.