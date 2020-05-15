Скончалась актриса из «А зори здесь тихие…» Алла Мещерякова

Скончалась актриса из &#171;А зори здесь тихие&#8230;&#187; Алла Мещерякова
Алла Мещерякова. Кадр из фильма "А зори здесь тихие".

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова умерла в возрасте 77 лет. Широкому зрителю она известна по роли Марии Никифоровны в фильме «А зори здесь тихие…».

Актриса скончалась 11 мая, сообщает Союз кинематографистов России. Обстоятельства и причины смерти не уточняется.

«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», — отметили коллеги Аллы Мещеряковой по Союзу кинематографистов РФ и Гильдии актеров кино СК РФ.

Алла Мещерякова начала карьеру в 1964 году с роли Лены в квартине «Страницы первой любви» режиссера Марка Орлово. Первая главная роль к ней пришла в дебютной курсовой работе Динары Асановой «На полустанке».

Фильмография Аллы Мещеряковой насчитывает 80 ролей. Среди её работ такие как «Сердце друга», «А зори здесь тихие», «Софья Ковалевская», «Две строчки мелким шрифтом», «Калина красная», «Бригада», «Предварительное расследование» и другие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
актриса алла мещерякова умерла
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге еще 5 человек умерли от коронавируса
В России за сутки умерли 113 больных коронавирусом
В Ленобласти выявили 66 новых случаев коронавируса
В России число новых случаев коронавируса вновь выросло на 10,5 тысяч
В России за сутки вылечились от коронавируса 4696 человек
Жители Петербурга меньше других россиян тратят деньги на видеоигры
Скончалась актриса из «А зори здесь тихие…» Алла Мещерякова
В Петербурге зафиксирован 541 новый случай заражения коронавирусом