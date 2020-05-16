Овечкин рассказал, когда может возобновиться сезон НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возобновлении сезона.

«Думаю, сезон возобновится в июле–августе, но трудно сказать. Потому что последние новости были, что хотят сделать турнир для 24 команд. Непонятно, как все это будет происходить. Очень много вариантов, тяжело предугадать», — рассказал Овечкин в прямом эфире в Instagram Тимати.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.