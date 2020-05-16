Под окнами дома на Верности нашли тела женщины и ребенка

В Калининском районе Петербурга утром 16 мая нашли тела женщины и маленькой девочки. Они лежали под окнами многоэтажного дома на улице Верности.

Тела около 10 часов заметили прохожие. Предположительно, погибшие — мать и дочь, которые жили в указанном доме, пишет 78.ru.

Соседи предполагают, что женщина могла употреблять наркотики. Несколько раз они видели её в странном состоянии, однако алкоголем от неё не пахло.

Как рассказала одна из соседок, около полугода назад женщина ломилась к ним в дверь. Одета она при этом была в куртку трусы и сапоги.

Еще одна соседка вспомнила инцидент, когда женщина долго молча стояла в коридоре с ребенком на руках. Когда у неё спросили, все ли в порядке, она ответила, что просто смотрит, кто входит и выходит.

На месте происшествия работает полиция. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на берегу Лемболовского озера нашли тело мужчины. Предположительно, погибший — без вести пропавший житель Петербурга.