СК возбудил дело об убийстве после смерти женщины и ребенка на Верности

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве. Под окнами одного из домов на улице Верности 16 мая нашли тела 38-летней женщины и 4-летней девочки.

Тела заметили очевидцы утром в субботу. По данным следственных органов, при осмотре погибших обнаружены повреждения, характерные для падения с большой высоты.

Место происшествия осматривают следователи совместно с сотрудниками управления криминалистики. Проводятся допросы свидетелей и назначаются экспертизы, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Расследование уголовного дело продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе Петербурга утром 16 мая нашли тела женщины и маленькой девочки. Предположительно, погибшие — мать и дочь, которые жили в доме на Верности.