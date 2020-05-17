Утром индекс самоизоляции в Петербурге составляет 4,3 балла

Утром в воскресенье, 17 мая, петербуржцы самоизолировались на 4,3 балла, согласно данным на 7.40.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», такой показатель означает, что на городских улицах практически никого нет. При этом в шесть утра уровень самоизоляции в Северной столице составлял 4,5 балла, а в пять утра — 4,7 балла.

Вместе с тем стоит отметить, что по информации сервиса, до начала эпидемии коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции в городе, утром в воскресенье индекс составлял те же 4,3 балла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет. Он поручил правительству и главам регионов обеспечить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания