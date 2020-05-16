Путин поручил сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов обеспечить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для тех, у кого есть хронические заболевания. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил с 20 мая еженедельно предоставлять доклад о ситуации в домах-интернатах и домах престарелых. Также правительство с региональными властями должны наладить мониторинг деятельности таких стационарных организаций социального обслуживания.

Ранее во время совещания по ситуации с коронавирусом Путин отметил, что люди старше 65 лет должны оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, так как они все еще находятся в зоне риска. Он объяснил, что это не пустые слова, а вопрос жизни. Путин также выразил сожаление, что пенсионерам приходится быть постоянно дома и скучать по своим родным и близким, но иначе пока нельзя, «нужно еще потерпеть».

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 628 228 человек. Скончались 308 642 человека, при этом 1 758 032 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 262 843 человек, умерли 2 418. При этом 58 226 пациентов вылечились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о доплатах для врачей и соцработников. Так, глава государства заявил, что для врачей будет установлена выплата в размере 40 тысяч рублей за две недели работы, а для медиков, работающих непосредственно с зараженными больными, выплаты составят 60 тысяч рублей.