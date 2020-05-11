Путин рассказал о доплатах для врачей и соцработников

В России установили дополнительные выплаты для медиков и соцработников. Выплату будут проводиться с 15 апреля по 15 июля.

С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации в связи с коронавирусной эпидемией.

«Повышенную нагрузку, риски, несут и работники соцучреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля» — сказал президент.

Так, глава государства заявил, что для врачей будет установлена выплата в размере 40 тысяч рублей за две недели работы, а для медиков, работающих непосредственно с зараженными больными, выплаты составят 60 тысяч рублей.

Младшему персоналу положено 15 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно, а для технического — 10 и 15 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил о постепенном снятии ограничений в России с 12 мая.