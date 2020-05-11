Путин заявил о постепенном снятии ограничений в России с 12 мая

Президент РФ Владимир Путин заявил во время рабочего совещания по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, о постепенном снятии ограничений по коронавирусу в стране.

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в стране со вторника, 12 мая. «С 12 мая в России единый период нерабочих дней завершается, но не завершается борьба с эпидемией», — заявил глава государства.

По его словам, сперва будут восстановлена работа базовых отраслей экономики, а также, по возможности, будет восстанавливаться связь, энергетика, сельское хозяйство, промышленность, стройки.

Он отметил, то выход из режима ограничений не будет быстрым. С 12 числа будут сохраняться общие санитарные требования и меры профилактики в регионах. Путин подчеркнул, что любые массовые мероприятия будут по-прежнему запрещены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число коек для зараженных коронавирусом в России возросло с 29 тыс. до 130 тыс.