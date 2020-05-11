Путин: число коек для зараженных коронавирусом в России возросло с 29 тыс. до 130 тыс.

Сегодня, 11 мая, президент России Владимир Путин выступил на совещании с правительством по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Глава государства заявил, что шесть недель введенных ограничений в России — с 30 марта — российским властям удалось затормозить развитие коронавирусной инфекции в стране. Заранее принятые ограничительные меры помогли спасти множество жизней.

Президент заявил, что за время эпидемии в России число коек для зараженных коронавирусом больных увеличилось с 29 тысяч до 130 тысяч.

Путин также поблагодарил врачей за самоотверженную работу. Он пообещал помочь медработникам и призвал «не трепать нервы» врачам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин собирается провести совещание и обсудить продление нерабочих дней.