Путин собирается провести совещание и обсудить продление нерабочих дней

До этого президент говорил о том, что с 12 мая будет вводиться поэтапное снятие ограничений.

Об этом стало известно сегодня, 10 мая. Обо всем сообщает ТАСС, цитируя пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он заявил, что глава России Владимир Путин уже завтра, 11 числа, проведет совещание, на котором будет решаться вопрос продлении нерабочих дней или других мерах предосторожности в связи с распространением коронавируса. До этого Путин говорил, что нужно думать о поэтапном снятии ограничений.

Напоминаем, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже рассказал, что ждет граждан в ближайшем будущем. До 31 мая сохраняются все меры, а также вводится масочный режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин рассказал о национальной идее российского народа. Он отметил, что гордиться героическим прошлым недостаточно, необходимо смотреть в будущее страны, которое должно быть успешным.