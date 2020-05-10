Путин рассказал о национальной идее российского народа

Путин не раз заявлял о важной роли патриотизма для страны. Фото: kremlin.ru

Путин не раз заявлял о важной роли патриотизма для страны. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объяснил, что национальная идея государства заключается в патриотизме. Однако лидер страны выступил против «квасного и затхлого» проявления любви к родине.

Глава государства подчеркнул, что патриотизм граждан должен способствовать развитию России, передает ТАСС в воскресенье, 10 мая. Путин также добавил, что гордиться героическим прошлым недостаточно, необходимо смотреть в будущее страны, которое должно быть успешным.

Президент отметил, что патриотизм — единственная составляющая национальной идеи России. «Думаю, что ничего другого не может быть», — резюмировал Владимир Владимирович в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным для программы «Москва. Кремль. Путин».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин присоединился к онлайн-шествию «Бессмертного полка».